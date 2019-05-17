Монреаль, Канада, 17 мая, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Проверка данных из московской антидопинговой лаборатории показала высокий процент подлинности данных. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

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WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории

При этом в агентстве добавили, что проверка пока ещё не окончена.

«Процесс аутентификации все ещё продолжается, но уже можно подтвердить, что очень высокий процент данных, собранных в Московской лаборатории, подлинный и совпадает с копией данных Лабораторной системы управления информацией (LIMS), которую ВАДА получило через информаторов в ноябре 2017 года», — говорится в релизе WADA.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года исполком WADA восстановил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. При этом было поставлено условие, что будет обеспечен допуск к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. Однако этого сделано не было, эксперты WADA продолжили работу. Тем не менее РУСАДА сохранило статус соответствия антидопинговому кодексу.

В начале мая стало известно о завершении передачи допинг-проб из Московской антидопинговой лаборатории Всемирному антидопинговому агентству. Всего было передано 2262 образца, которые были собраны в 4524 контейнера. Все пробы отправили в лабораторию за пределами России, аккредитованную WADA.