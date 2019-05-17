Вашингтон, 17 мая, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Система Ирана выстроена таким образом, что о подготовке атаки Ирана на США высшие официальные лица могут вообще не знать, убежден влиятельный американский сенатор Марко Рубио. На своей странице в твиттере сенатор растолковывает свое видение ситуации:

Khamenei.ir Солдаты КСИР. Иран

«Это действительно важно — понимать, что система в Иране не такая, как у нас. У них есть регулярная армия, но у них также есть КСИР, который действует независимо. Президент Ирана не контролирует КСИР, особенно силы «Кудс», которые часто предпринимают действия, о которых он даже не в курсе. Вот почему заверения иранского министра иностранных дел, президента или других лидеров, что они не готовятся атаковать Америку, бессмысленны».

По мнению сенатора, во-первых, политики могут лгать, а во-вторых, потенциально иранские политические лидеры могут вообще не знать, к чему готовится подразделение КСИР «Кудс», потому что командующий им Касем Сулеймани «действует с огромной широтой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили об отправлении в Персидский залив авианосной группировки и бомбардировщиков. Причиной для отправки войск на Ближний Восток послужили якобы «четкие признаки» угрозы американским военнослужащим со стороны Ирана.