Екатеринбург, 17 мая, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в основе конфликта вокруг строительства храма возле Театра драмы — нечистоплотная конкуренция региональных бизнес-интересов. При этом её переход в стадию уличных протестов говорит как о неэффективной работе и местных властей и их самоустранении, так и о провокационной роли радикальной оппозиции, которая готова использовать для дестабилизации ситуации в Екатеринбурге и всей стране любой подходящий повод, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Как отмечает обозреватель издания Денис Тукмаков, заказчиком строительства собора является ООО «Храм Святой Екатерины». Отметим, это уже третья попытка возродить в Екатеринбурге собор во имя покровительницы города. Согласно открытым данным, среди учредителей ООО значатся АО «Русская медная компания», её глава Игорь Алтушкин и глава Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Создание собора приурочено к 300-летию Екатеринбурга. Построить его планируют в 2023 году. Он будет рассчитан на 800 прихожан и займёт площадь в 0,39 га. При этом окружающая территория будет засажена деревьями и благоустроена.

В прошедших с 14 декабря по 15 февраля, общественных обсуждениях приняли участие 3309 человек. Из них 3107 поддержали этот проект.

Тем не менее с 13 мая в Екатеринбурге несколько дней шли протесты против строительства храма. Сами активисты настаивают на том, что протест носит стихийный характер. Тем не менее, как пишет Денис Тукмаков, «уличная» и информационная кампании против создания храма имеют вполне чёткого координатора. «Инициировал общественное недовольство проект «Парки и скверы Екатеринбурга», — пишет издание.

«Администрируют указанный паблик Анна Балтина (Смышляева) и Анастасия Катакова (Бородинова). Балтину пресса называет одним из неформальных лидеров протеста против строительства храма. Куда реже СМИ говорят о том, что Анна имеет финансовые связи с местной девелоперской компанией «Атомстройкомплекс», — сообщает ФАН.

Более того, по данным издания, у УГМК и компании «Атомстройкомплекс» весьма непростые отношения. Как пишет издание Forbes, в 2012 году крупный местный застройщик «Атомстройкомплекс» представил проект создания 155-метровой башни Opera Tower, которая была оценена в более 6 млрд рублей. Однако в 2015 году строительство было заморожено, а в 2016-м УГМК потребовала возврата вложенных в проект подконтрольными компаниями около 140 млн рублей.

«Появился акционер, на которого мы не рассчитывали, и он пытается «раскачать лодку», — заявил тогда глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. Правда, позднее стороны пошли на мировую.

Затем был конфликт вокруг сноса недостроенной телебашни. Словом, отношения между основными региональными бизнес-игроками были непростые. Возможно, это и объясняет, почему паблик «Парки и скверы Екатеринбурга» призывал проводить акции в защиту сквера. Более того, Денис Тукмаков полагает. что в сквере сошлись интересы двух бизнес-империй.

Кроме того. издание отмечает. что девушка, которая утром 13 мая повалила забор и залезла на дерево — сестра Балтиной. История попала на фотографии и видео и быстро разлетелась по пабликам и СМИ. Денис Тукмаков отмечает, что лидером по раскачке протеста стал портал E1.Ru. Его бывший главный редактор, а ныне директор сети городских порталов в Hearst Shkulev Media Ринат Низамов, в который входит и E1.Ru, в интервью телеканалу «Дождь» признал. что 13 мая «быстро кинули клич, и уже в семь часов вечера здесь были сотни». А 17 марта на своей странице в Facebook он опубликовал страшное «пророчество»:

"Екатеринбург в ближайшие месяцы станет горячей протестной точкой на карте России, потушить которую местными силами будет непросто», — заявил Низамов.

При этом 13 мая местные власти и силовики практически не отреагировали на то, что в самом центре города сотни людей ломают забор и выкрикивают разные кричалки. Вместо них на пути протестующих встали молодые люди спортивного вида, охранники ЧОП и спортсмены Академии единоборств РМК. Они вытолкали их с территории сквера и восстановили поваленный забор.

14 и 15 мая силовики были уже более активны. При этом среди протестующих были люди в масках, а также те, ко выкрикивал майданные кричалки вроде тех, что «Кто не скачет, тот за храм». Свою важнейшую роль в раскрутке этого протеста сыграли прозападные политические силы в Москве, а также оппозиционные российские СМИ. Излюбленным приёмом у них стало стало чередование фото‑ и видеокадров с «жёстким» задержанием протестующих, а также трафаретных «майданных» картинок, например, «отважного ребёнка», который раскачивал забор, или активистки, играющей на виолончели.