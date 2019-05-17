Москва, 17 мая, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Доплеровский измеритель скорости и сноса нового поколения, способный обеспечить устойчивость вертолётов в сложных условиях, представили специалисты «Росэлектроники» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Roberta F Винт вертолета

Прибор нового поколения, совмещенный с высотомером, демонстрируется на экспозиции предприятия в рамках Международной выставки вертолётной индустрии HeliRussia-2019.

Он способен рассчитывать угол сноса, скорость и высоту, что в составе автономных систем навигации позволяет винтокрылой машине автоматически держать курс, ориентироваться в обстановке радиоэлектронных помех и отсутствия спутниковой связи. Устройство обеспечивает стабильное висение на низких высотах при плохой видимости и сильном ветре.

Таким образом, значительно повышается устойчивость вертолетов при проведении поисково-спасательных операций. Прибор создан специалистами КБ «Луч» (входит в «Росэлектронику»), легче и меньше уже представленных на рынке соответствующих изделий, благодаря чему им может быть оснащен любой гражданский вертолет.

Ранее специалисты холдинга представили прибор, который способе фиксировать пропадание изображения и звука, а также замерять превышение уровня громкости во время показа рекламы.

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