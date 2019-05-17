Москва, 17 мая, 2019, 09:03 — ИА Регнум. В Москве в Северо-западном административном округе по программе реновации построят жилой дом изогнутой формы с витражными окнами, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Жилой дом, который построят на ул. Староалексеевской, будет переменной этажности, секции соединит небольшой стилобат (общая нижняя часть здания).

По мнению главного архитектора Сергея Кузнецова, дом удачно впишется в застройку благодаря ритмичному чередованию застекленных витражных окон и лоджий.

Первый этаж и стилобат дома займут офисы, а также там обустроят помещения для консьержей и кладовки. На территории оборудуют наземную и подземную парковку.

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Как сообщало ИА REGNUM, в программу реновации в Москве включено 5173 дома. Утвержден список из 323 стартовых площадок, где будет построено более 4,6 млн кв. метров недвижимости.

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