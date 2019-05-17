Вашингтон, 17 мая, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео остался доволен переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в Сочи. Он назвал их успешными.

Майк Помпео и Владимир Путин

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Путин и Помпео обсудили антироссийские санкции США

«Мы приехали туда для того, чтобы провести очень содержательные переговоры, и нам успешно удалось сделать это», — приводит Fox News Radio слова дипломата.

Помпео отметил, что, несмотря на кризис в отношениях, Россия и Соединённые Штаты успешно взаимодействуют в трёх областях — это Афганистан, Северная Корея и борьба с терроризмом.

«Когда я был директором ЦРУ, мы совместно боролись с терроризмом по всему миру, обмениваясь информацией о террористических угрозах», — напомнил госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео состоялась 14 мая в Сочи. До этого Помпео встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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В ходе переговоров Путина и Помпео стороны затронули тему возможности контакта лидеров двух стран на саммите G20 в японском городе Осака. Также стороны обсудили антироссийские санкции и возможности восстановления отношений Москвы и Вашингтона.