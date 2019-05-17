Ханты-Мансийск, 17 мая, 2019, 09:01 — ИА Регнум. По Ханты-Мансийску бродит медвежонок. Сигнал об опасном звере, который ходит в районе «Ледового дворца спорта», поступил в единую диспетчерскую службу столицы Югры 16 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском управлении общественных связей.

В поисках еды

Район был оперативно обследован сотрудниками полиции и спасательной службы. Медвежонок пока не обнаружен.

В администрации города принято решение о формировании специальных патрульно-поисковых групп, способных отловить зверя. Жителям столицы Югры рекомендовано воздержаться от посещения лесного массива в районе гостиничного комплекса «На семи холмах».

Отметим, что медведи и ранее заглядывали в города ХМАО. Специалисты объясняют это скудностью кормовой базы в лесах для косолапых, а также доступностью для животных мусорных контейнеров.