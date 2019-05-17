Москва, 17 мая, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum, предназначенный для снайперского оружия, создаётся впервые за 45 лет в Российской Федерации. Об этом заявил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») Альберт Баков в интервью РИА Новости.

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«Мы (ЦНИИточмаш) делаем новый патрон .338 Lapua Magnum, чего фактически у нас в стране не было с 1974 года», — сказал Баков, отметив, что конкретной задачи по созданию новых патронов в минувшие года не ставилось.

Баков добавил, что специалисты института также ведут работу по усовершенствованию патрона 7,62×39 мм.

Патрон в калибре .338 — специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции.

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