Вашингтон, 17 мая, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Алгоритм, позволяющий по звуку, резонирующему от барабанной перепонки, обнаружить один из наиболее важных симптомов заболевания, известного как средний отит, разработан исследователями из США, 15 мая сообщило издание Science Translational Medicine.

(сс) Mimzy Разговор по телефону

Сотрудники Вашингтонского университета предложили метод, позволяющий определить скопление жидкости в полости среднего уха, что является одним из основных симптомов воспалительного процесса, сопровождающего отоларингологическое заболевание средний отит.

Метод основан на том, что барабанная перепонка по-разному резонирует при наличии жидкости и без неё. Алгоритм, созданный группой исследователей под руководством Джастина Чана, позволяет установить, каким образом резонирует перепонка под воздействием звуковых колебаний.

Для проведения диагностического обследования при данном способе требуется смартфон, у которого микрофон и динамик расположены рядом и бумажный конус, вставляемый в наружный слуховой проход. На смартфон нужно установить соответствующее приложение, позволяющее направить на барабанную перепонку звуковые колебания через бумажный конус, одетый на нижнюю часть смартфона. Звук, отражённый от перепонки, фиксируется микрофоном, после чего приложение, использующее алгоритм, проводит анализ полученных результатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, раннее выявление болезни Альцгеймера стало возможным благодаря методу, разработанному исследователями из ФРГ, в Рурском университете в Бохуме (RUB). Данный вариант диагностики основан на достаточно простом анализе крови.