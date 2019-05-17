Москва, 17 мая, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Жители столичного региона в мае смогут наблюдать сближение полной Луны с планетами Юпитер и Сатурн. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

geralt Луна

В ночь на 21 мая москвичи смогут увидеть сближение спутника Земли с Юпитером, а в ночь на 23 мая — с Сатурном.

«16−17 мая 2019 года Луна пройдет недалеко от Спики (альфа созвездия Дева), 19 мая примет фазу полнолуния и окажется недалеко от Антареса (альфа Скорпиона), а 21 мая пройдет в градусе от Юпитера», — сообщается на сайте планетария.

С 20 мая Луна побывает в созвездиях Дева, Весы, Скорпион, Змееносец, а 22 мая перейдет в созвездие Стрелец, где произойдет ее сближение с Сатурном.

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