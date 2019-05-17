Вашингтон, 17 мая, 2019, 08:34 — ИА Регнум. В США ученые в течение примерно 6−12 месяцев возобновят исследования имеющихся у них образцов грунта и газов с Луны, доставленных на Землю почти 50 лет назад астронавтами США в рамках программы Apollo. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Центра пилотируемых космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Ноа Майкелсон корреспонденту ТАСС.

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«Четкого графика (передачи образцов специалистам) пока нет», — сказал представитель Центра имени Джонсона.

По его словам, над тем, каким образом лучше всего вскрывать данные контейнеры, в настоящее время работают ученые.

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Как передавало ИА REGNUM, 19 марта 2019 г. официальный представитель NASA по программе исследований человека Дженифер Фогарти на пресс-конференции сообщила, что Роскосмос и NASA достигли предварительных договоренностей по полёту к естественному спутнику Земли.

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