Новосибирск, 17 мая, 2019, 08:23 — ИА Регнум. В Новосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении застройщика жилого комплекса «Рихард» ООО «НСК-Девелопмент», сообщает 17 мая пресс-служба региональной прокуратуры.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

По данным надзорного ведомства, застройщик вовремя не внес в проектные декларации строящихся домов изменения о своем финансовом состоянии, не направил участникам долевого строительства информации о невозможности завершения строительства в предусмотренные договором сроки.

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Кроме того, были выявлены финансовые нарушения, в результате которых пострадали свыше 400 граждан, а также мэрия города, вложившие более 850 млн рублей в строительство домов.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании «Капитал Недвижимость», которая обвиняется в совершении преступлений по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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