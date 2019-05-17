Новосибирск, 17 мая, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Власти Новосибирской области заявили, что «высокая степень готовности» позволит в ближайшее время сдать один из старейших долгостроев Новосибирска — многоквартирный жилой дом по ул. Залесского, 6, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долгострой

Напомним, дом начали строить ещё в 2003 году — тогда был заложен фундамент. 16 лет назад его начинал строить медицинский университет с застройщиком, достраивают сами дольщики, которые создали ЖСК. В 2010 году после банкротства ООО «Гарантсервисстрой», дольщики начали в судебном порядке признавать права собственности на доли в объекте незавершённого строительства. После чего права застройщика были переданы ЖСК «Залесский». Чтобы достроить дом, дольщикам пришлось дополнительно собрать по 7 тысяч рублей за квадратный метр. Ещё 226 млн рублей были выделены через государственную программу — в рамках инвестиционного проекта.

Сейчас начался последний этап завершения строительства дома.

«Строительная готовность объекта — практически 100%, осталось провести благоустройство придомовой территории — эти работы планируется закончить и ввести дом в эксплуатацию в мае текущего года, — отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, который накануне, 16 мая, побывал на объекте с проверкой.

Новые квартиры в этом доме должны получить 280 семей.

Отметим, что по официальным данным с 2010 по настоящее время в Новосибирской области введено в эксплуатацию 98 долгостроев, на очереди — ещё несколько десятков.

ИА REGNUM ранее рассказывало о долгострое на ул. Залесского в Новосибисрке. В начале 2016 года депутат горсовета Валерий Науменко заявил, чтобесследно исчезли 227 млн рублей, выделенные жилищно-строительному кооперативу на строительство дома-долгостроя в Заельцовском районе города. Депутат подчеркивал, что по данным следователей, денег на счету ЖСК не было, они вложены в векселя застройщика.