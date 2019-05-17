Зачем России Украина и правовое общество: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- США приостанавливают воздушное сообщение с Венесуэлой;
- ЕСПЧ вводит двойные стандарты;
- У России мало времени для создания правового государства;
- России без транзита через Украину придется строить «Северный поток — 3»;
- Дальневосточники предлагают упразднить Минвостокразвития.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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