Якутск, 17 мая, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Когда министерство экономики Якутии опубликовало данные о средней зарплате якутян, в соцсетях «взорвалась бомба». Об этом заявил на заседании Госдумы РФ депутат от республики Федот Тумусов («Справедливая Россия»), пояснив, что, по данным ведомства, средний заработок якутян составляет 66 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат не считает эту цифру показательной, полагая, что большинство жителей республики зарабатывают порядка 30−35 тыс. рублей в месяц.

«Где эти 66 тыс рублей? Кто получает столько зарплаты? Понятно, что Вася получает 100 тыс. рублей, Петя получает 20 тыс. рублей, в среднем они получают 60 тыс. рублей. Или так: Вася кушает мясо, Петя кушает капусту, а в среднем они кушают голубцы», — провёл аналогию Федот Тумусов.

Тему средней зарплаты в Якутии он поднял, говоря о необходимости снижать цены как на авиаперелёты из республики в европейскую часть страны, так и в пределах региона. Депутат обратился к правительству России с просьбой сделать так, чтобы меры по снижению налоговой нагрузки на авиакомпании стимулировали их снижать цены на авиабилеты для жителей России.

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«Для нашей страны вопрос снижения цен на авиабилеты очень актуален, особенно для Дальнего Востока и для Якутии», — отметил Федот Тумусов, назвав недостаточными меры, которые предпринимаются для снижения цен на перелёты в европейскую часть России.

Но если эти билеты субсидируются, то цены на внутрирегиональные перелёты по Якутии, территория которой очень большая, остаются огромными, констатировал Федот Тумусов:

«Если можно купить билет из Якутска до Москвы за 15 тыс. рублей, а если повезёт, то даже за 7 тыс., то за то, чтобы полететь из Якутска в Черский в одну сторону надо платить 40 тыс. рублей, а туда и обратно это получается 80 тыс. По моим расчётам заработная плата большинства населения республики составляет 30−35 тыс. и вот представьте себе за 40 тыс. рублей в один конец надо лететь».

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Как сообщало ИА REGNUM, Якутск занял третье место в списке городов, жители которых установили самую низкую планку уровня зарплат, которые они считают достаточными. В республике людям хватило бы ежемесячного дохода в 55 тыс. рублей.

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