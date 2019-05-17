Благовещенск, 17 мая, 2019, 06:22 — ИА Регнум. Из Приморского реабилитационного центра в Приамурье привезли две особи тигра. После адаптации краснокнижных животных выпустят на волю в Архаринском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Programmes.putin.kremlin.ru Тигры

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В прошлом Приамурье являлось естественной средой обитания для амурских тигров, однако по вине человека популяция этих кошачьих была сведена на нет. Признание в 1947 году амурского тигра краснокнижным животным спасти ситуацию уже не смогло. Сегодня учёные предпринимают попытки искусственно восстановить ареал обитания амурского тигра на Приамурской земле.

Как рассказали в правительстве Приамурья, последствия переселения сюда тигров не заставят себя долго ждать.

«Для Приамурья возвращение тигров — это восстановление исторической справедливости. Также мы ожидаем снижения численности волков. Кроме того, вслед за амурским тигром в регион придут различные фонды и экологические организации, которые будут вкладывать средства в охрану не только самого краснокнижного хищника, но и его кормовую базу. Как следствие, экологические программы и мероприятия по сохранению биоразнообразия в Приамурье в целом получат серьёзную финансовую подпитку и развитие», — рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

Специалисты не берутся утверждать, как поведут себя тигры после выпуска их в природу. Возможно, они останутся на территории Хинганского заповедника, могут уйти на восток, в ЕАО или разделиться. В любом случае хищники должны будут создать устойчивую популяцию, и со временем они постепенно заселят исторически родной для тигров юг Амурской области. Всего в мире насчитывается, по разным данным, до 580 особей амурского тигра, тогда как до начала реализации мер по его защите от истребления число тигров колебалось в районе 250 особей.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания по производству минеральных удобрений «ФосАгро» и центр «Амурский тигр» договорились о сотрудничестве в деле сохранения популяции амурского тигра.

«Амурский тигр неразрывно связан со всей природой юга Дальнего Востока. Лес, служащий домом тигру и копытным животным, кормит и человека. Поэтому, сохраняя тигра, мы не только спасаем всю экосистему, но и помогаем людям», — рассказал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.