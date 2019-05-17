Вашингтон, 17 мая, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Американская корпорация Boeing завершила обновление программного обеспечения для системы коррекции маневрирования MCAS, сбой в которой, вероятно, являлся причиной крушения самолетов в Эфиопии и Индонезии, говорится в официальном заявлении компании.

pjs2005 Самолёт Boeing 737-8 MAX

«Все самолеты 737 MAX с обновленным MCAS провели в воздухе 360 часов в ходе 207 полетов», — отмечает компания.

Boeing сообщает, что после обновления ПО авиалайнеров компания передаст в Федеральное управление гражданской авиации дополнительную документацию, после чего будет ожидать сертификации самолета к полетам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в Федеральном авиационном управлении США сообщали, что эксплуатация авиалайнеров 737 MAX возобновится не раньше августа 2019 года. Отмечалось, что авиарегулятор хочет удостовериться в безопасности авиалайнеров, в частности, обновленной системы коррекции маневрирования MCAS.