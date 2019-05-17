Магадан, 17 мая, 2019, 05:37 — ИА Регнум. В Магаданской области и Еврейской автономии в последние годы наблюдается самое серьёзное среди регионов Дальнего Востока сокращение населения. Об этом, оперируя сведениями из открытых источников, заявил на заседании профсоюзов ДФО председатель объединения профсоюзов Колымы Николай Махонькин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Уютнов Магаданская область

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«Колыма — в лидерах регионов России, откуда бегут люди. Хуже только в ЕАО, — цитирует Николая Махонькина газета «Магаданская правда». — Самое серьёзное сокращение числа людей за последние три года в ДФО наблюдается в Еврейской АО и Магаданской области. На Колыме этот показатель составил 3,53%, что свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции сокращения жителей северных территорий страны, перехода на вахтовый метод, привлечения более дешевой рабочей силы и практически свертывания программы переселения северян в центральные районы России. Нас это тревожит, некогда валютный цех страны превращается в придаток монополий, а провозглашенные перспективы развития региона довольно туманны».

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Как сообщало ИА REGNUM, восемь дальневосточных регионов за первые два месяца 2019 года продемонстрировали убыль населения, в том числе в шести из них, помимо смертности, на этот показатель повлиял существенный миграционный отток. Больше всего жителей за этот период уехали из Якутии (734), из Забайкальского края (689) и с Камчатки (422). Колыму за первые два месяца 2019 года покинули 16 человек, что тоже является существенным показателем для региона с населением порядка 141 тыс. человек.