Харбин, Китай, 17 мая, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Бывший политический советник провинции Цзилинь на северо-востоке Китая предстал перед Промежуточным народным судом города Харбин провинции Хэйлунцзян за взяточничество, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Court.gov.cn Эмблема Верховного народного суда КНР

Ван Эрчжи являлся ранее вице-председателем Цзилиньского провинциального комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Согласно обвинению, Ван, пользуясь своими должностными положениями в период с 2001 по 2018 годы лоббировал интересы разного рода третьих лиц в провинции Цзилинь в обмен на материальное вознаграждение.

Всего за это время он получил денежных средств или дорогостоящих подарков в размере 50,72 млн юаней ($7,38 млн) лично или через третьих лиц. В своем последнем слове Ван признал свою вину выразил глубочайшее раскаяние. На слушаниях присутствовало более 50 человек, включая законодателей, политических советников, прессу и представителей общественности. Приговор будет озвучен позже.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-губернатор китайской провинции Шэньси получил 15 лет тюремного заключения за взяточничество. Также он заплатит серьезный штраф и вернет все незаконным путем нажитое в государственную казну.