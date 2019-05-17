Вашингтон, 17 мая, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи прошли весьма успешно, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиостанции Fox News Radio.

Kremlin.ru Владимир Путин и Майк Помпео

Помпео заявил, что сотрудничество между Россией и США полезно для граждан обеих стран. Он также вспомнил свою работу директором ЦРУ и положительно оценил информацию о международных террористах, которую передавала Россия.

«Я абсолютно точно знаю, что безопасность американцев обеспечивалась при помощи информации, которую нам предоставляли русские. И я также знаю, что мы спасали русских при помощи той информации, которой располагали мы», — добавил он.

Помпео отметил, что сотрудничество с Россией по вопросам КНДР, Афганистана и международного терроризма было бы полезным для Соединенных Штатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая российский президент Владимир Путин встретился с американским госсекретарем Майком Помпео в Сочи. В ходе переговоров стороны обсуждали и тему антироссийских санкций, введенных Соединенными Штатами.