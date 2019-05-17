Вашингтон, 17 мая, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты отменили договор с Турцией о льготных условиях торговли между странами, однако снизили вдвое пошлины на импорт турецкой стали, сообщает агентство Reuters.

Defence.gov Флаги США и Турции

Сообщается, что Турция была исключена из списка развивающихся стран — бенефициаров, которые могли пользоваться льготным режимом. По словам американского президента Дональда Трампа, у Турции уже достаточный уровень экономического развития, что вполне позволяет исключить Анкару из программы. Отмечается, что Трамп предупредил Конгресс США о своем решении еще 4 марта.

При этом Соединенные Штаты снизили вдвое пошлину на импорт стали из Турции. Теперь размер пошлины составляет 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что отмена торговых льгот для Анкары со стороны Вашингтона может обернуться для Соединенных Штатов негативными последствиями. Она подчеркнула, что решение американских властей противоречит общей цели по достижению уровня товарооборота до $75 млрд.