Вашингтон, 17 мая, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Американские санкции в отношении подразделения «Терек» из Чечни могут быть нацелены на осложнение международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Комментируя решение Вашингтона ввести новые антироссийские санкции, в посольстве отметили, что США снова действуют нецивилизованными методами, поскольку навязывают противоречащие международному праву односторонние принудительные меры.

Санкции аргументируются так называемым актом Магнитского, опираясь на который Вашингтон снова обвиняет Москву в нарушении прав человека. На такое будет дан ответ, причём к ответным мерам Москву, стремящуюся к сотрудничеству с Вашингтоном, вынуждает политика Штатов.

«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо опасения, что они смогут действовать в Арктике», — отметили в посольстве.

В посольстве отметили, что позитивный прогноз по итогам недавних американо-российских переговоров в Сочи теперь, после введения санкций, уже не столь оптимистичен.

Напомним, 16 мая Вашингтон в рамках так называемого акта Магнитского ввёл санкции в отношении специального подразделения быстрого реагирования «Терек» (Чечня).

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