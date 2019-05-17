Москва, 17 мая, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки, как дряхлеющая империя не пойдут на развязывание полноценной войны с Ираном, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Флаг США

"Дряхлеющие империи не ведут войны… Это то состояние внутреннее, в котором находятся Соединенные Штаты, как империя, которая теряет свою пассионарность. В принципе, сам Трамп — это персонаж из этой эпохи, основном принцип его дипломатии — это блеф», — заявил Шахназаров.

По его словам, президент США Дональд Трамп не был замечен в кровожадности по отношению к кому-либо, а вся его политика больше похожа не блеф с целью выторговать побольше в интересах США. Об этом, по мнению режиссера говорит и «странный удар по Сирии» в апреле 2018 года, который, как отмечает Шахназаров был сделан «так, чтобы никого не задеть».

«Попытается блефовать, попытается делать какие-то шаги, но до войны не дойдет. Может быть какой-то локальный удар возможен, но надо понимать, что такое Иран. Персы — это отдельная история… древняя нация… сильная мотивированная армия, плюс к этому исламский фактор», — продолжил кинорежиссер, добавив, что основная причина того, что до полноценной войны в Иране не дойдет в том, что США — дряхлеющая империя.

Напомним, что после того, как президент США Дональд Трамп распорядился отправить в Персидский залив авианосную группу, резко обострились отношения США с Ираном. Действия США были поддержаны Израилем. По словам премьер-министра страны Беньямина Нетаньянху, действия США направлены «против агрессии Ирана».

Как отмечают многие эксперты, значительную роль в продвижении и победы Трампа на президентских выборах в США 2016 года сыграл израильский фактор, а если точнее — консервативные израильские круги и их визави в США, которые финансировали кампанию Трампа. При этом, враждебность между Израилем и Ираном носит давний и пока неотменяемый характер.

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