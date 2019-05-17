Таллахасси, США, 17 мая, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Члены делегации Конгресса США американского штата Флорида потребовали от ФБР и Министерства внутренней безопасности назвать две страны, якобы пострадавших от «российского вмешательства» в выборы перед голосованием за президента США в 2016 году. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Законодатели возмутились, что ФБР заявила о двух странах, в избирательную систему которых якобы вмешивались «русские хакеры», однако отказались назвать эти страны конкретно. Сотрудники ФБР, проводившие брифинг, заявили, что у них нет полномочий называть эти страны публично. В свою очередь представители делегации заявили, что обществу необходимо знать об угрозах избирательной системе США.

«Обществу необходимо знать, в каких странах происходили взломы и какие шаги были предприняты, чтобы не допустить подобного», — заявила представитель демократов Стефани Мерфи.

Возмутились также и представители республиканцев:

«Не понимаю, какого черта они там выдумали, чтобы не делиться с нами этой информацией», — заявил республиканец Мэтт Гейтз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, губернатор штата Флорида Рон ДеСантис заявил, что «русские хакеры» якобы взламывали базу данных избирателей в двух округах штата. Он добавил, что взломщики никаких действий с базой не проводили и не пытались подтасовать результаты выборов.