Лос-Анджелес, США, 17 мая, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Американский истребитель F-16 разбился в штате Калифорния возле базы ВВС США, передает телеканал ABC.

U.S. Air Force Истребитель F-16

Сообщается, что самолет во время полета врезался в здание склада. Пилоту истребителя удалось катапультироваться, позднее его госпитализировали. О других пострадавших в результате крушения самолета информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года во время учений в районе Гавайев разбился истребитель американских ВВС Hawker Hunter. Он упал в воду у берегов острова Оаху через несколько минут после вылета из аэропорта в Гонолулу. Пилот смог катапультироваться, его госпитализировали.