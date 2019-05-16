Сочи, Краснодарский край, 17 мая, 2019, 01:37 — ИА Регнум. Состав российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения за шесть лет обновлён и увеличен, заявил президент РФ Владимир Путин во время военного совещания в Сочи.

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«Её состав обновлён практически на 80% и увеличен в полтора раза», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что за три года российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно зафиксировала «пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей российского и иностранного производства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая на XII выставке HeliRussia-2019 в Москве Путин заявил об успехах российской вертолётной промышленности.