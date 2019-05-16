Киев, 17 мая, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на 20 мая, говорится в тексте постановления №10 270−2.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Решение принято депутатами Верховной рады 16 мая. Зеленский со своей стороны настаивал на дате 19 мая, но этот вариант поддержали только «Самопомощь» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Комментируя решение депутатов, в команде Зеленского заявили:

«Наконец-то! Определён день Х — 20 мая!»

Напомним, Зеленский победил во втором туре президентских выборов с результатом 73,23% при явке 61,37%. Действующий украинский президент Пётр Порошенко набрал лишь 24,46%.