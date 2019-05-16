Вашингтон, 16 мая, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в 2018 году заработал 479 млн долларов. Об этом говорится в финансовом отчете о доходах главы Белого дома, опубликованном 16 мая Управлением правительственной этики.

Дональд Трамп и деньги

Отметим, что заработная плата президента США составляет 400 тысяч долларов в год.

Из отчёта также следует, что Трамп взял ипотечный кредит на срок до 30 лет на сумму от 5 до 25 млн долларов под 4,5% годовых. Всего за президентом США числится 14 кредитов, в том числе три кредита на сумму свыше 50 млн долларов.