Лондон, 16 мая, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Британский принц Чарльз посвятил в рыцари двукратного победителя «Уимблдона» теннисиста Энди Маррея, 16 мая передает агентство Associated Press.

Yann Caradec Энди Мюррей. 2009

Решение о присвоении Маррею рыцарского звания было принято королевой Елизаветой II еще в 2016 году, однако сам ритуал по разным причинам откладывался.

В начале 2019 года 32-летний Маррей объявил, что завершит выступления после «Уимблдона» в текущем году из-за проблем со здоровьем.

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