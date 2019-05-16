Вашингтон, 16 мая, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп «надеется», что войны с Ираном не будет, 16 мая передает агентство Reuters.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

«Надеюсь, нет», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая великий аятолла Али Хаменеи заявил, что США не решатся на войну с Ираном.

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