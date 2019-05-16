Тула, 16 мая, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Более миллиарда рублей выделено на реализацию шести образовательных проектов в Тульской области в 2019—2020 годах, в том числе 638 млн рублей — средства федерального бюджета. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось 16 мая на заседании правительства региона. Темой заседания стала региональная приоритетная программа «Образование», которая реализуется в рамках национального проекта.

ИА REGNUM День знаний

В общей сложности в программу, сообщила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, включены восемь региональных проектов, цель которых — развитие существующих и создание новых возможностей для самореализации воспитанников, учащихся и студентов.

В частности, проект «Современная школа» предполагает создание в текущем году новых мест в школах региона, модернизацию кабинетов технологии, информатики и ОБЖ, а также обновление образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. 34 школы региона должны обеспечить развитие по технологии, информатике, ОБЖ, а также работу по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону.

В рамках проекта «Учитель будущего» в течение ближайшего года планируется создать сеть учреждений, которые обеспечат непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов. В 2019 году откроются четыре таких центра, а также Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.

Цель реализации проекта «Успех каждого ребенка» направлен на модернизацию системы дополнительного образования и создание возможностей для реализации талантов направлен проект. Главным мероприятием этого года станет запуск мобильного детского технопарка «Кванториум» — для детей, которые проживают в сельской местности и малых городах.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин напомнил, что губернатор Алексей Дюмин поручил предусмотреть средства на создание в регионе еще одного мобильного технопарка и на увеличение размера и количества стипендий и грантов участникам образовательных олимпиад за выдающиеся успехи.

В рамках проекта «Билет в будущее» профессиональное тестирование пройдут не менее четырех тысяч школьников, им будут предложены мастер-классы как минимум по 16 профессиональным компетенциям, в том числе в сфере цифровой грамотности: веб-дизайн и разработка, графический дизайн, дополненная и виртуальная реальность, информационная безопасность, интернет вещей.

Проект «Цифровая образовательная среда» создаст цифровую модель системы управления обучением и построения индивидуальных учебных планов. В этом году проект начнет реализовываться в 11 школах трех муниципальных образований.

В рамках проекта «Молодые профессионалы» в этом году в регионе планируется создать 23 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. В результате должна быть выстроена система систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия.

Что касается строительства новых образовательных учреждений, то, по словам Шевелевой, в 2019 году планируется завершить строительство корпуса Центра образования №4 в Туле на 100 мест. Также в областном центре идет подготовка к строительству новой школы на 600 мест.