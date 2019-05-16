Вашингтон, 16 мая, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Вашингтон ввёл санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чечни. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Также в чёрный список Вашингтона внесены командующий спецотрядом Абузайд Висмурадов и ещё четверо российских граждан.

В сообщении уточняется, что санкции введены в рамках так называемого «акта Магнитского», принятого в США в декабре 2012 года. В соответствии с этим документом вводятся односторонние санкции в отношении лиц и организаций, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека и коррупции.