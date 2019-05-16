Сочи, Краснодарский край, 16 мая, 2019, 22:14 — ИА Регнум. 16 мая, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта, президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести ревизию правил использования объектов культурного наследия. Он призвал сделать их проще и эффективнее, но без вреда для памятников.

Kremlin.ru Медиафорум региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». 16 мая 2019 года, Сочи

Глава государства отметил, что принятые в свое время по просьбе общественных организаций жесткие правила использования памятников культурного наследия препятствуют их восстановлению и сохранению. Эту ситуацию, по мнению Владимира Путина, сегодня необходимо менять.