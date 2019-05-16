Ярославль, 16 мая, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Крэйг МакТавиш стал главным тренером ярославского «Локомотива». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе клуба. Контракт с канадским специалистом подписан на два года. Полностью тренерский штаб МакТавиша в «Локомотиве» пока не сформирован.

Nhl.ru Крейг МакТавиш

«Для нашего клуба крайне важным оказалось то, что Крэйг разделяет стратегию, основанную на широком привлечении собственных воспитанников. Он хорошо знает многих молодых игроков из системы «Локомотива» и поможет им сделать новый шаг в карьере. При этом Крэйг готов успешно работать в условиях жесткого потолка зарплат, который «Локомотив», как известно, никогда не превышает. Считаю, что новый главный тренер, благодаря огромному опыту и знаниям, при поддержке всей клубной системы «Локомотива», способен вывести команду на более высокий уровень», — сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

Крейгу МакТавишу 60 лет, как игрок он является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, который он выиграл с «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В течение 9 сезонов он работал главным тренером клубов Национальной хоккейной лиги, в 2006 году вывел «Эдмонтон» в финал Кубка Стэнли, также МакТавиш был ассистентом главного тренера в сборной Канады, генеральным менеджером и вице-президентом «Эдмонтона».

"Я с нетерпением жду начала моего сотрудничества с ХК «Локомотив» и лично господином Яковлевым. В последние несколько лет я достаточно часто бывал в России, смотрел матчи КХЛ и был заинтересован в том, чтобы тренировать здесь. Надеюсь, ближайший сезон будет для нашей команды захватывающим и удачным», — отметил новый главный тренер ХК «Локомотив» Крейг МакТавиш.

Как ранее сообщал ИА REGNUM контракт предыдущего тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова завершился 30 апреля. На следующий день Квартальнов стал главным тренером казанского «Ак Барса».