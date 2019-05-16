Душанбе, 16 мая, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Ряд кадровых перестановок вновь произвел президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба главы государства, в связи с уходом на пенсию от занимаемой должности освобожден директор Агентства социального страхования и пенсий при правительстве страны — Сафарали Наджмуддинов. Его место занял Дилмурод Давлатзода.

Пост начальника Государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта Министерства транспорта занял Шерали Ганджалзода, который ранее был освобожден от должности заместителя министра транспорта.

В связи со смертью генерального директора ГУП «Точиксугурта» (Таджикстрахование) Аловуддина Саттори, на его место был назначен Шухрат Максудзода.

Кадровые перестановки коснулись также налогового комитета страны. Так Пулоджон Юсуфи и Лола Сафарзода освобождены от занимаемых должностей заместителей председателя налогового комитета Таджикистана.

Изменения произошли и во внешнеполитическом секторе. Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди по совместительству назначен постоянным представителем Республики Таджикистан при Организации экономического сотрудничества. А чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Швейцарии Джамшед Хомидов — постоянным представителем Республики Таджикистан при Всемирной туристической организации Организации Объединённых Наций в Королевстве Испания по совместительству.

Напомним, что прошлый раунд массовых кадровых перестановок состоялся менее двух недель назад — 6 мая.