Москва, 16 мая, 2019, 19:23 — ИА Регнум. То, что Минфину РФ в мае 2019 года удалось разместить рекордный размер облигаций федерального займа, не снижает санкционных рисков, которые угрожают России, считает партнёр люксембургского офиса KRK Group Никита Рябинин. Об этом он заявил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM.

Kremlin.ru Майк Помпео и Владимир Путин

«Майские рекорды Минфина по размещению ОФЗ и высокие показатели нерезидентов (40%) в качестве покупателей не отменяют и не ослабляют санкционных рисков, — сказал Рябинин. — Вчера в Конгресс США была внесена повестка по обсуждению санкций в отношении РФ. Тон повестки весьма тревожный — особенно интересна рекомендация нацелить санкции на всю российскую экономику. Риски для России сохраняются и будут только усиливаться. Пусть бюрократическая машина в США работает и не молниеносно, но эффективно. Более того, встреча президента РФ Владимира Путина с государственным секретарям США Майком Помпео только раззадорила Конгресс».

При этом Рябинин призвал не забывать, что высокая доля нерезидентов среди покупателей майского размещения российских ОФЗ не обязательно означает приход большого количества реальных иностранных инвесторов.

«Покупка ОФЗ с брокерского счёта иностранного банка или управляющей компании, являющейся номинальным держателем, по распоряжению российского бенефициара, который владеет счётом, по своей экономической сути является российской инвестицией, но в отчётности отражается как покупка [совершённая] нерезидентом, — уточнил Рябинин. — А долю капитала с российским происхождением в покупках майских ОФЗ 40% нерезидентов оценивают в более чем 50%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России 15 мая разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 133,1 млрд рублей.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 227 с датой погашения 17 июля 2024 года на 94,74 млрд рублей, установив тем самым абсолютный рекорд по объёму разового размещения гособлигаций.

При этом спрос почти вдвое превысил размещённый объём средств и составил 183,96 млрд рублей.