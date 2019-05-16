Липецк, 16 мая, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов 15 мая провёл рабочую встречу с ректором Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко Игорь Есауленко. Они обсудили перспективы развития и совершенствования профессиональной подготовки и переподготовки медицинских кадров, а также меры по привлечению врачей и младшего медперсонала в города и районы Липецкой области

Admlip.ru Врио главы региона Игорь Артамонов и ректор Воронежского государственного медицинского университета Игорь Есауленко

Совместно с университетом региональное управление здравоохранения в трёх образовательных школах Липецка сформировало медицинские классы, где школьников готовят к будущему поступлению в медицинский вуз. Постоянно расширяются в регионе и меры социальной поддержки медработников, что также должно привести к снижению дефицита кадров в отрасли.

«В регионе сегодня 230 вакансий для врачей. Востребованная во все времена, уважаемая и высокооплачиваемая профессия незаслуженно теряет былой престиж. Мы будем исправлять ситуацию. И начнем с увеличения медицинских классов, которые в ближайшее время появятся в школах районных центров. Юные липчане смогут почувствовать призвание к врачеванию как можно раньше. Мы им в этом будем помогать», — заявил Игорь Артамонов.

Липецкая область — вторая по численности после Воронежской, которая направляет в медицинский университет своих абитуриентов по целевому набору. Общее количество целевиков-липчан на всех курсах составляет 240 человек. В 2019 году 32 липецких целевика готовятся к выпуску, еще 57 заканчивают ординатуру.

Игорь Артамонов поручил максимально активизировать работу по привлечению выпускников медицинских вузов, а также врачей и младшего медперсонала в города и районы Липецкой области. Намечены конкретные меры. В частности, в университете будут проводиться Дни Липецкой области. Кроме того, значительному улучшению ситуации в региональном здравоохранении должна способствовать и трехступенчатая система подготовки медицинских кадров, созданная в области при содействии Воронежского медуниверситета.

Как рассказал Игорь Есауленко, после школьных медицинских классов и учебы в вузе завершающим этапом станет стажировка на кафедре профессиональной подготовки в Липецкой областной клинической больнице. Соответствующий договор о ее создании был подписан 15 мая.

Это обеспечит подготовку специалистов на региональной базе, а также позволит в полной мере учитывать в образовательном процессе региональные особенности, планомерно вводить ординаторов в конкретные условия их будущей работы и совершенствовать систему закрепления кадров в здравоохранении Липецкой области.