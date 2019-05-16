Многокилометровые пробки сковали Москву и без дождя
Москва, 16 мая, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Пробки в Москве вечером 16 мая достигли восьми баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Дарья Драй ИА REGNUM
Пробка
Такой уровень зафиксирован по состоянию на 18:50, он соответствует статусу «многокилометровые пробки».
На интерактивной карте красным цветом отмечен центр города, Садовое кольцо, ТТК и часть МКАД. Согласно прогнозу, в 20:00 заторы немного ослабнут до шести баллов.
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Как сообщало ИА REGNUM, что 16 мая в Москве солнечная погода без осадков. 15 мая в ЦОДД сильные пробки объяснили ненастьем.