Москва, 16 мая, 2019, 18:44 — ИА Регнум. В Фонде культуры «Екатерина» в Москве открылась выставка фотохудожника Оливье Жуда «Женщина. Погружение». В экспозиции представлены 70 удивительных работ мастера, работающего в основном под водой. О значимости этой выставки можно судить по официальным лицам, принявшим участие в ее открытии. Это князь Монако Альбер II и вице-премьер Ольга Голодец.

Фонд культуры Екатерина Фонд культуры «Екатерина»

В объектив мастера подводной съёмки из Монако попадают не только удивительной красоты рыбы и причудливые кораллы, одной из главных героинь съемок является модель Сильви Лоран. Причем, костюмы для ее «водных процедур» создает супруга фотографа.

Оливье Жуд опытный аквалангист, член Федерации подводных видов спорта Монако. Он шутит, что 12 килограммов специальной аппаратуры под водой ничего не весят. А эффекты света и воды позволяют создавать уникальные снимки.