Тверь, 16 мая, 2019, 18:19 — ИА Регнум. 1 млрд рублей планирует вложить немецкая компания Siebenhaar Antriebstechnik GmbH в создание производства в Тверской области. Перспективы строительства предприятия обсуждались 16 мая в ходе встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени с руководством компании в рамках визита тверской делегации в Германию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. В деловой встрече приняли участие Торговый представитель Российской Федерации в ФРГ Андрей Соболев, учредитель компании Джамшид Ектай.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатора Тверской области с представителями компании Siebenhaar Antriebstechnik GmbH

Siebenhaar Antriebstechnik GmbH рассматривает возможность реализации в Тверской области инвестпроекта по размещению производства редукторов и лебедок. Предполагаемый объём инвестиций — 1 млрд рублей.

Игорь Руденя отметил, что вопрос о выделении земельного участка для инвестпроекта будет решен до конца года. Также губернатор обещал поддержку и по другим направлениям развития нового производства. Компания планирует приобрести участок на будущей территории промышленной площадки «Боровлёво-3» (общая площадь — 78 га). Сейчас эту площадку оборудуют необходимой инженерной инфраструктурой, все работы планируется завершить к 2020 году, а выделение участков инвесторам намерены начать в конце 2019 года.

Siebenhaar Antriebstechnik GmbH специализируется на изготовлении редукторов и лебёдок всех видов для авто-, портальных и корабельных кранов, ветровых установок, строительных и сельскохозяйственных машин, прокатных станов, для цементного, сахарного, керамического и перерабатывающего производства, производства пластмасс, для горной промышленности и других отраслей. Головное предприятие расположено в городе Хофгайсмар в Германии. В 2011 году открыто предприятие ООО «Зибэнхаар-Восток» и сервисный центр в России, в 2014 году — ООО «Зибэнхаар Руссланд».