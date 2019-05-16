Псков, 16 мая, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова можно назвать энергичным функционером, которому свойственны аккуратная публичность и стремление к персональной ответственности. Такой вывод делают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в очередном докладе из серии политических портретов глав регионов новой волны. Доклад опубликован на сайте ЦПК.

Pskov.ru Михаил Ведерников

Ведерников возглавил Псковскую область в октябре 2017 года, а до этого долгое время работал в администрации президента РФ и аппаратах полпредов в Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах. Ему достался регион, который «традиционно считается непростым в хозяйственно-экономическом и политическом плане», долгое время страдавший от дефицита дорожной и социальной инфраструктуры, низких доходов населения, недостатка качественных рабочих мест и инвестиционных проектов. И хотя к концу второго срока предшественника Ведерникова Андрея Турчака «Псковская область уже не фигурировала в списке субъектов с высоким уровнем социально-политической напряженности, объем задач требовал навыков не только управленца, но и политтехнолога».

Эксперты ЦПК напоминают, что о намерении участвовать в выборах Михаил Ведерников объявил в начале апреля 2018 года на заседании молодежного парламента Псковской области, таким образом подчеркнув «и свой бэкграунд выходца из молодежных структур, и готовность активно работать с молодым поколением, и нацеленность на сотрудничество с областным собранием, при котором действует молодежный парламент». Вместе с тем, выдвинут кандидатом в губернаторы он был от партии «Единая Россия», на конференции регионального отделения которой заявил, что его программа — это «открытый документ», который будет строиться с учетом мнения жителей».

«Учет мнения жителей и инициатива снизу стали одним из лейтмотивов кампании. Ведерников дал старт проекту «Команда 2018», который позиционировался как неполитический и напрямую не увязывался с выборами. Целью проекта стала поддержка общественных и частных инициатив, полезных для региона: участники могут претендовать как на административную, так и на финансовую помощь», — пишут авторы исследования.

Наиболее значимым событием в ходе избирательной кампании эксперты считают запуск скоростного железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом: «Начало сообщения с Санкт-Петербургом за месяц до выборов позволило Ведерникову привлечь на свою сторону симпатии многих жителей и продемонстрировать наличие хороших связей на федеральном уровне». Эти связи были подтверждены и встречами с целым рядом министров федерального правительства.

В ходе прямого голосования Ведерников набрал 70,68% голосов — больше, чем в среднем врио губернаторов, участвовавшие в выборах в сентябре 2018 года.

Эксперты, с одной стороны, характеризуют Ведерникова как «осторожного человека, не принимающего политические решения без должной подготовки», а с другой — отмечают, что его «часто можно видеть в неформальной обстановке, он открыт и свободно общается с избирателями». Как и многие представители новой волны губернаторов, он «демонстрирует готовность услышать чужое мнение как в управленческих и кадровых подходах, так и в коммуникациях».

Отличительной особенностью кадровой работы Ведерникова в докладе ЦПК называется «предпочтение заметным активистам и общественникам». Многие из них стали членами его команды, на основании сигналов от общественников Ведерников нередко делает выговоры чиновникам. «К примеру, — вспоминают авторы доклада, — Ведерников вместе с активистами общественной организации «Убитые дороги» проехал по основным магистралям Пскова, после чего выступил с критикой в адрес городского руководства и устроил разбор полетов в областной администрации».

«Тема персональной ответственности возникает в выступлениях Ведерникова регулярно. Особенно жестко он высказывается, когда речь идет о благоустройстве или социально значимых объектах… И хотя масштабных увольнений в связи с поступающими претензиями пока не происходило, губернатор убедительно дает понять, что незаменимых людей нет и «все должны выкладываться на 100%», причем этот тезис Ведерников адресует в том числе и себе самому», — говорится в тексте доклада.

«За полтора года руководства одним из наиболее сложных российских регионов Ведерников сумел проявить навыки администрирования в качестве первого лица, продемонстрировал умение пользоваться современными средствами политической коммуникации для работы с гражданами, использовал аппаратные позиции и хорошие связи на федеральном уровне. Его активность как лоббиста региона позволила привлечь в Псковскую область значительные федеральные средства и сдвинуть с мертвой точки некоторые социально важные проекты», — делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры.

Ранее ЦПК представил политические портреты главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова («Перспективный яппи»), губернаторов Самарской области Дмитрия Азарова («Социально-ориентированный политик»), Алтайского края Виктора Томенко («Командный игрок»), Нижегородской области Глеба Никитина («Жёсткий управленец»), Ивановской области Станислава Воскресенского («Прогрессивный прагматик»), Пермского края Максима Решетникова («Хозяйственник цифровой эпохи») и Калининградской области Антона Алиханова («Молодой западник»).