Ульяновск, 16 мая, 2019, 17:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартовал третий международный форум «Японская Весна на Волге». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, в рамках программы первого дня заложен камень в основание японского индустриального парка на территории промышленной зоны «Заволжье», прошло заседание российско-японского инвестиционного клуба, зарубежная делегация посетила ульяновское предприятие «Исузу Рус». В завершение в Ленинском Мемориале прошел бесплатный концерт для жителей и гостей города с участием музыкантов из страны Восходящего Солнца.

Ulgov.ru

В числе почётных гостей форума — посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. Губернатор Сергей Морозов, открывая форум, подчеркнул, что «Японская Весна на Волге» — это не только экономическое сотрудничество, но и дружба «между нашими народами, нашими странами».

"Мы видим, какие продуктивные отношения складываются между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абе. Видим, как эти отношения помогают выстраивать все более тесное и комфортное сотрудничество между нашими странами. И то, что господин посол уже третий раз приезжает на открытие международного форума в ульяновский регион — это хороший знак для тех людей, кто вносит свой вклад в обустройство своей страны», — сказал Сергей Морозов.

Ulgov.ru Открытие форума «Японская Весна на Волге»

Ulgov.ru Форум «Японская Весна на Волге» в третий раз становится «своеобразным мостом дружбы»

В рамках форума на пешеходной зоне в центре Ульяновска расположились развлекательные и интерактивные площадки, погружающие в мир японских традиций и культуры. Зрители увидели выступление косплей-команд и coverdance-групп из регионов Поволжья, показательные поединки представителей японских видов спорта — киокусинкай, карате, кудо. На глазах у посетителей готовились блюда традиционной японской кухни, а также проходили мастер-классы по японским прикладным искусствам для всех желающих. В Центре японской культуры во Дворце книги начала работу выставка «Япония глазами россиян», автором которой является девятикратная чемпионка мира, 23-кратная чемпионка Европы и 14-кратная чемпионка России по сумо Олеся Коваленко.

Центральным событием стало открытие арт-объекта «Голуби Дружбы» около областной научной библиотеки имени В.И. Ленина — двухметровая скульптура двух птиц, выполненная в технике оригами.

Министр развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Екатерина Сморода отметила, что форум уже в третий раз становится «своеобразным мостом дружбы». Она напомним, что 13−14 мая в Москве состоялось заседание Совета губернаторов России и Японии, выразив надежду на то, что форум — «это продолжение большого начинания на таком высоком уровне»:

"На этот раз мы так же, как и в прошлые годы, будем обсуждать с японскими экспертами самые разные темы. Мы охватываем все сферы жизнедеятельности, в которых можно осуществлять сотрудничество и внедрять на территории области и России все самое лучшее, что несет в себе культура и экономика этой страны».

Ulgov.ru

В ходе церемонии открытия подведены итоги конкурса «Что мы знаем о Японии», который предусматривал публикацию тематических фоторабот в социальных сетях с одноименным хештегом. Победителю вручен приз — гироскутер.

Напомним, программа форума продлится до 18 мая. В эти дни для жителей региона пройдет ряд бесплатных культурных мероприятий. В Ульяновском государственном педагогическом университете Олеся Коваленко прочитает лекцию на тему «Формирование здорового образа жизни в Японии». 17 мая в Центре японской культуры руководитель клуба «Суми то Ками» Любовь Чиликова расскажет об особенностях японской каллиграфии. Также здесь состоится творческая лаборатория с ульяновским оригамистом, победителем множества конкурсов Александром Филипповым. Вечером ульяновцев ждет выступление молодёжной группы «Bloodlessthewar» из Токио.

Ulgov.ru Участницы косплея

Ulgov.ru Участники косплея

18 мая в ресторане «Мируку» пройдет «Битва сушистов», во Дворце книги запланирована встреча с сотрудниками киноклуба азиатского кино «Бакемоно Кицунэ» Японского центра «Ямато», показ японской кинематографии, web-конференция с преподавателями клуба японского языка Волгоградской библиотеки имени М. Горького. В Историко-мемориальном музее И.А. Гончарова состоится музыкальный сейшн «На борту Паллады» с участием ульяновских музыкантов и японской молодёжной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая гости из Японии посетили предприятие «Исузу Рус», которое работает в регионе с 2012 года на площадке Ульяновского автомобильного завода, и ознакомилась с новыми разработками. Здесь выпускаются коммерческие автомобили по технологии полного цикла.