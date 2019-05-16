Новосибирск, 16 мая, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках Всероссийского дня посадки леса вручил лесоводам ключи от 39 спецавтомобилей. Автомобили повышенной проходимости марки УАЗ приобретены на средства регионального бюджета, сообщили ИА REGNUM в правительстве области. Из 39 автомобилей 38 — повышенной проходимости УАЗ 390 995−04 общей стоимостью 28,8 млн рублей, один — повышенной проходимости УАЗ 220 695 за 760 тыс. рублей.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников вручил лесоводам ключи от 39 спецавтомобилей

«Правительство Новосибирской области уделяет большое внимание развитию лесного комплекса, защите лесов от пожаров и незаконных рубок, — сказал Андрей Травников. — Ежегодно в регионе проводится целый ряд мероприятий для того, чтобы сохранить и приумножить лесной фонд для будущих поколений. В этом году для лесничеств Новосибирской области за счёт средств областного бюджета приобретено 39 автомобилей повышенной проходимости. В последний раз парк лесопатрульной техники обновлялся в 2008 году. Я поздравляю лесников с долгожданным обновлением автопарка. Сегодня лесная охрана области обеспечена транспортом, необходимым, в первую очередь, для эффективного федерального государственного лесного и пожарного надзора на землях лесного фонда региона».

Губернатор отметил, что с учётом того, что этот год по лесопожарной обстановке начинается напряжённо — за первый месяц повышенной пожароопасности количество возгораний превышает число возгораний за весь прошлогодний весенний период, — новая техника должна способствовать эффективной охране лесов от пожаров и защите от любых посягательств.

Сохранение и увеличение площади лесных массивов региона — одна из приоритетных задач новосибирского правительства. На эти цели ежегодно направляются федеральные, областные средства, а также средства лесопользователей.

В рамках Всероссийского дня посадки леса на территории Кудряшовского лесохозяйственного участка Новосибирского лесничества работники организаций лесной отрасли и волонтёры высадили 4 тысячи саженцев сосны обыкновенной на площади 1 га. Область ежегодно участвует в экологической акции «Всероссийский день посадки леса», в этот раз она продлится до 25 мая и пройдёт во всех муниципальных образованиях региона.