Эр-Рияд «игнорирует» Киев, Украина — заседание Совета Европы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 мая, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Саудовская Аравия де-факто признала Крым российским;
- Главы МИД Украины не будет на заседании Совета Европы;
- Конгресс США призывает Турцию отказаться от С-400;
- Мадуро поинтересовался у Трампа, где же свобода;
- В Шанхае обрушилась фабрика.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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