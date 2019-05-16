Анкара, 16 мая, 2019, 18:45 — ИА Регнум. В Турции отпраздновали День тюркского языка, праздничные мероприятия начались 13 мая с посещения могилы второго правителя бейлика (княжества) Караманогуллары Мехмета. В этот день 742 года назад государство Караманогуллары (в российской востоковедческой традиции — Караманиды), одно из самых влиятельных тюркских бейликов в Анатолии (Малой Азии), признало тюркский язык официальным.

Военный оркестр «Мехтер»

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, бейлик Караманогуллары существовал в XIII—XV веках в Анатолии. Именно Мехмет Караманоглу 742 года назад издал указ об официальном характере тюркского языка. В рамках мероприятий был зачитан знаменитый указ о тюркском языке, скрепленный личной подписью правителя. Также состоялось торжественное шествие в сопровождении военного оркестра «Мехтер» Вооруженных сил Турции.

Жители и гости провинции Караман проявили большой интерес к Дню тюркского языка. Караманогуллары — тюркское княжество, основанное в Карамане после распада анатолийского государства Сельджуков, официальным языком делопроизводства в котором был персидский. После того, как Мехмет Караманоглу объявил, что на тюркском языке население обязано говорить в пределах княжества, этот язык впервые стал официальным. Княжество Караманогуллары позже было присоединено к Османскому государству.