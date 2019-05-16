Сочи, Краснодарский край, 16 мая, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика. Об этом 16 мая на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ ОНФ заявил президент России Владимир Путин.

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«До конца этого года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 года состоялось открытие автомобильной части моста в Крым, протяжённость которого составляет 19 километров — сооружение является одним из крупнейших в Европе. Спустя неделю по новой автотрассе проехало более 108 тысяч транспортных средств в обе стороны

За первый год работы моста через Керченский пролив проследовали пять миллионов машин, среди которых 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. Открытие железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив планируется в декабре 2019 года.