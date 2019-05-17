Иерусалим, 17 мая, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Предположение о том, что зачистка Юго-Востока Украины от русского населения делается для того, чтобы заселить эти земли израильтянами, высказал советник президента РФ по вопросам региональной интеграции Сергей Глазьев. Почему сионисты всего мира должны сказать спасибо академику Глазьеву за статью, в которой он развивал эту мысль, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Глазьев

Идею о том, что евреи, заселившие Иудею и Самарию, сбегут в Донбасс, вполне можно расценивать как неуклюжий антисемитский навет. Как показывает история, всякие такого рода инсинуации обычно оказывают действие, противоположное тому, которое ими предполагается. Сионисты могут порадоваться притоку евреев-репатриантов, который только увеличивается в результате таких вот вбросов. Так и сейчас, количество евреев с Украины, переселившихся в Израиль, велико, а вот уехавших обратно можно пересчитать по пальцам.

Рассуждение же о необходимости переселения «крайне правых» израильтян, как и сам термин, принадлежит европейской либеральной прессе. Вкупе с вброшенной кем-то уткой про переселение евреев Израиля в Донбасс это и создало лживую инсинуацию, которую вольно или невольно подпёр своим авторитетом Сергей Глазьев. К сожалению, так и остался без ответа вопрос, зачем он поставил себя вровень со всеми этими несуразностями.

Читайте статью Авигдора Эскина «Сергей Глазьев — находка для сиониста».