Санкт-Петербург, 16 мая, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Гонка за популярностью в интернете и новых медиа не дает политикам сосредоточиться на эффективном госуправлении. Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Приложение Instagram

«Расширение политического пространства под влиянием новых массмедиа приводит к тому, что политики обречены становиться не только телевизионными звездами, но и звездами «Инстаграма», вынуждены гнаться за популярностью у избирателя на новых информационных площадках. При этом массовому избирателю, скорее всего, интересны не хорошо разработанные и глубокие программы политических партий или кандидатов, но броские лозунги или цепкие образы из социальных сетей. Естественно, такая гонка за популярностью не дает сосредоточиться на работе и на эффективном выполнении задач по управлению государством», — полагает Зорькин.

Проблема эффективности, считает Зорькин, связана и с кризисом легитимности сегодняшнего дня. Это проявляется в «абсентизме избирателей», то есть в том, что все меньше людей заинтересованы в участии в выборах или голосовании. «Многие полагают, что их голоса ничего не решают, что выбор в итоге делают лоббисты, корпорации, какие-то группы влияния во власти», — заявил председатель КС.

Кроме того, у многих избирателей нет политических предпочтений, определенной ценностной или идеологической базы, с которой они могли бы себя ассоциировать, а также нет приверженности политическим партиям.

«Особенно сильно эта тенденция проявляется в посткоммунистических государствах, где историческая память народа служит своего рода прививкой от идеологической связанности граждан с определенной политической партией — вот еще один негативный подарок советского прошлого», — полагает Валерий Зорькин.