Чебоксары, 16 мая, 2019, 15:41 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено ещё одно уголовное дело по факту производственного травматизма. Как сообщили ИА REGNUM в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР, несчастный случай произошёл на заводе «Промтрактор — Вагон». Рабочий остался без кисти.

Psut.sledcom.ru ЧП на предприятии концерна «Тракторные заводы»

Следствием установлено, что утром 15 февраля 2019 года кузнец-штамповщик при производстве штамповки на прессовом станке получил травму правой руки «в виде травматической ампутации кисти с размозжением пальцев». По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

«Следователи проверят, допущено ли травмирование из-за нарушений правил охраны труда ответственными лицами, которые должны были обеспечить использование специальных щипцов для извлечения готовых изделий из станка», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается. В адрес руководства завода готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении контроля за работой подчиненных.

На сайте предприятия отмечается, что «Промтрактор-Вагон» — ведущее вагоностроительное предприятие машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Чувашии завершились судебные разбирательства в связи с несчастным случаем на ПАО «Химпром», где на работника упало оборудование, и в результате он получил раны головы, закрытые переломы ключицы и восьми ребер. Обвинение в нарушении правил охраны труда предъявлено механику одного из цехов. Решением суда уголовное дело было прекращено с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 45 тыс. рублей.

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