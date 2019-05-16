Тверь, 16 мая, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Тверская область и Германия намерены развивать сотрудничество при подготовке специалистов для ключевых отраслей региона, а также в повышении качества муниципального управления в Верхневолжье. Вопросы обсуждались 16 мая на встрече губернатора Игоря Рудени, чрезвычайного и полномочного Посла Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергея Нечаева и руководителя Торгового представительства Российской Федерации в Германии Андрея Соболева в рамках бизнес-миссии Тверской области в ФРГ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В частности, глава региона заявил, что Германия и Тверская область могут реализовать совместную программу по сотрудничеству в сфере муниципального управления.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатор Игоря Рудени, чрезвычайного и полномочного Посла Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергея Нечаева и руководителя Торгового представительства Российской Федерации в Германии Андрея Соболева

«Для нас очень важно заложить культуру и эстетику муниципального управления в районах. От качественной работы руководителей и администраций территорий зависят развитие бизнеса, привлечение инвестиций, благоустройство, комфорт жителей», — сказал Игорь Руденя.

Инициатива получила поддержку со стороны посла РФ в Германии: по словам Сергея Нечаева, речь может идти о совместных проектах, в том числе в сфере культуры.

На встрече также обсуждались возможности взаимодействия в сфере обучения и подготовки тверских специалистов в различных отраслях при участии немецких экспертов. По словам Игоря Рудени, такая работа может быть организована на базе тверских вузов и колледжей — в сфере сельского хозяйства, лесопромышленном комплексе, пищевой промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей находится с бизнес-миссией в Германии 16−17 мая. В Торговом представительстве Российской Федерации в Берлине состоялась презентация инвестиционного, промышленного, туристского потенциала Верхневолжья, а также лесного, деревообрабатывающего и агропромышленного комплексов. В ней приняли участие более 20 предприятий тверского региона, свыше 60 немецких компаний, представители деловых и банковских кругов.